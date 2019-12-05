Лондон, , 12:15 — REGNUM Посол Узбекистана в Великобритании и Северной Ирландии Саид Рустамов вручил верительные грамоты королеве Елизавете II, сообщили 5 декабря в пресс-службе МИД Узбекистана.

В рамках официальной церемонии стороны обсудили историческую переписку короля Англии Генриха IV и основателя империи Тимуридов Амира Темура в начале XV века. Кроме того, Елизавета II проявила осведомленность о древней архитектуре Самарканда.

Стороны обсудили экономические реформы в Узбекистане, а также развитие системы образования в республике. В частности, королева Великобритании высоко оценила внедрение английского языка в начальных классах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября посол Великобритании в Узбекистане Тимоти Торлот и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве.