Москва, , 11:39 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, Госдума обсудит законопроект о корректировке минимального размера оплаты труда (МРОТ) во втором, основном, чтении, сообщает ИА REGNUM.

Планируется, что этот показатель вырастет до 12 130 рублей с 1 января 2020 года.

Сейчас размер МРОТ составляет 11 280 рублей.

Увеличение показателя произойдет на 7%. Таким образом, повышение превысит почти в двое прогнозируемый ЦБ уровень инфляции.

Ряд депутатов считают, что речь идёт об очень небольшом, символическом повышении МРОТ в рамках всей национальной экономики. В частности, такого мнения придерживается депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

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