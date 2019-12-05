Донецк, , 11:45 — REGNUM Граждане Донецкой Народной Республики (ДНР), при помощи общественной организации «Справедливая защита», подали 3700 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в 5 декабря рассказал руководитель организации адвокат Виталий Галахов.

«Решения ЕСПЧ носят компенсационный характер. Подаваемые жалобы в основном связаны с разрушением жилья и уничтожением другого имущества в результате артиллерийских обстрелов Вооружёнными силами Украины», — заявил Галахов в интервью RT.

При этом он отметил, что ни одна жалоба, из числа тех, которые были поданы, не была пока рассмотрена ЕСПЧ.

«Но мы регулярно получаем уведомления об их регистрации. Этап судебного производства, который предшествует сообщению о жалобе властям государства-ответчика, может занимать до 5—7 лет», — пояснил руководитель «Справедливой защиты».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Организации объединённых наций (ООН) по правам человека выступило с призывом к правоохранительным органам Украины расследовать все сообщения о фактах мародерства, которые совершены военнослужащими или сотрудниками украинских правоохранительных органов во время вооруженного конфликта в Донбассе.