Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Поставки летального оружия на Украину будут продолжены, сообщил журналистам 4 декабря заместитель американского министра обороны Джон Руд.

Он назвал «приоритетной» для Штатов задачу поставки летального оружия Киеву.

Напомним, заминка главы США Дональда Трампа с «помощью» Украине стала одним из поводов для его обвинений в нечестном ведении дел как во внешней, так и во внутренней политике.

По инициативе противников Трампа разразился скандал с импичментом, который 45-й президент Штатов называет «надувательством» и «позорищем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдепе 3 декабря заявили, что Вашингтон поставит Киеву дополнительную партию Javelin.

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