Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа не намерен давать бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Об этом 4 декабря он заявил в интервью журналистам, опубликованном газетой Washington Examiner.

Байден отметил, что его вмешательство лишь отвлечет внимание от самого процесса, чего, по мнению политика, и добивается Трамп со своими сторонниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в ходе телевизионных дебатов Джо Байден пообещал, что если он будет избран на президентский пост, то не станет начинать расследование против Дональда Трампа, добавив, что решение об этом будет принимать прокуратура.

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