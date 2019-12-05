Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Власти США считают, что Тегеран осуществляет секретную переброску в Ирак баллистических ракеты малой дальности, которые готов применить в случае нападения на Иран, сообщила 4 декабря газета The New York Times.

Как полагают источники газеты, американские военные и сотрудники разведки, Иран пользуется хаосом в Ираке для создания и пополнения тайного арсенала баллистических ракет малой дальности на территории страны. О каких конкретно типах оружия идёт речь, не уточняется. Ракеты возможно будет применить для удара по Израилю или по местам дислокации американских военнослужащих.

По утверждению газеты, дружественные Тегерану иракские шиитские формирования помогают в секретной транспортировке ракет на территорию своей страны.

Расположение ракет за пределами Ирана дает массу преимуществ Тегерану. При возможной американской или израильской агрессии Иран сможет применить спрятанные в Ираке ракеты для ударов по Израилю или странам Персидского залива.

По сведениям издания, ранее Израиль наносил удары для уничтожения иранских ракет. Однако Тегеран, невзирая на эти атаки, перебрасывает всё больше ракет на территорию Ирака. По оценке NYT, это свидетельствует о том, что «попытки США сдержать Иран по большей части провалились».