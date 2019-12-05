Лиссабон, , 01:50 — REGNUM Политику Ирана и безопасность Израиля обсудили в ходе двухсторонней встречи в Лиссабоне госсекретарь США Майк Помпео и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, 4 декабря сообщается на странице Помпео в Twitter.

Стороны также отметили важность развития экономических отношений между Израилем и его региональными союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за давление американских властей на Иран.

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