Лиссабон, , 00:50 — REGNUM Благодарность за политику, проводимую Вашингтоном в отношении Тегерана, выразил американскому президенту Дональду Трампу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео в Лиссабоне, 4 декабря сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

Премьер-министр добавил, что признателен американским властям за изменение Вашингтоном позиции по еврейским поселениям на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Майк Помпео, заявил, что Белый дом поддерживает строительство еврейских поселений на территории Палестины.

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