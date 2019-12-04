Лондон, , 23:10 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в поддержку усилий президента США Дональда Трампа в деле «выбивания денег» из стран-членов альянса, 4 декабря передает агентство Reuters.

Столтенберг также призвал участников Североатлантического альянса, большую часть стран ЕС и Канаду, повысить затраты на коллективную оборону в рамках НАТО на $130 млрд к концу 2020 года.

Большинство стран-членов НАТО не тратят на оборону больше рекомендованных альянсом 2% своего ВВП. Львиная доля затрат НАТО обеспечивается за счет США.

Читайте также: Трамп угостил обедом «дисциплинированных» лидеров НАТО