Лондон, , 22:57 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис «не разрешил противоречия» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров на саммите НАТО в Великобритании, 4 декабря передает агентство Reuters.

Тем не менее, Мицотакис отметил, что между ним и Эрдоганом состоялся «откровенный разговор», в ходе которого они оба «обозначили разногласия».

У Турции и Греции существуют друг к другу давние исторические претензии, пограничные споры, разногласия из-за Северного Кипра и его шельфа и многие другие взаимные претензии.

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