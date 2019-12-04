Токио, , 22:46 — REGNUM В Японии необитаемый остров Магэсима выкуплен правительством страны под нужды военных США, сообщает 4 декабря издание South China Morning Post.

По информации издания, правительство Японии потратило 16 млрд иен ($146 млн) на выкуп острова Магэсима площадью 8,2 кв. км для реализации проекта постройки на нём новой базы ВВС США.

Остров Магэсима расположен между островами Кюсю и Окинава. В годы Второй мировой войны там располагался японский военный аэродром.

По словам японских чиновников, военный объект США будет находиться там на постоянной основе.

По некоторым данным, на новую базу перебросят часть американского военного контингента с острова Окинава, где местное население постоянно устраивает акции протеста против присутствия военных США.

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