Москва, , 21:10 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Германии. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 4 декабря.

По словам Лаврова, России потребуется достаточно небольшое время для того, чтобы выработать меры в ответ на это недружественное решение германских властей.

Также он подчеркнул, что Москва тщательно изучит все обвинения со стороны Берлина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД ФРГ сообщил о высылке двух сотрудников российского посольства. Уточняется, что российские дипломаты признаны властями Германии персонами нон-грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Представители властей Германии заявили, что высылка осуществляется в связи с тем, что у правоохранителей ФРГ якобы достаточно доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине.