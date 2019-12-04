Ла-Пас, , 20:57 — REGNUM Людей, уехавших из страны на фоне политического конфликта, призвал вернуться обратно 4 декабря исполняющий обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

Напомним, в результате госпереворота в Боливии в ноябре 2019 г. бразильский президент Эво Моралес ушёл в отставку, а затем эмигрировал, получив политическое убежище в Мексике.

Против него проамериканское правительство Боливии ведёт расследование. В Мексику с Моралесом также уехала его дочь и вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

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