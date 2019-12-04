Москва, , 18:51 — REGNUM Америка её президента Дональда Трампа абсолютно неадекватна, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 4 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что сенатор США Роберт Портман поинтересовался у заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла о причине, по которой США до сих пор не участвует в «нормандском формате». Сам Хейл, отвечая на этот вопрос, сказал, что о расширении этого формата идут дискуссии.

«Как будто с небес на землю спустились. «Нормандский формат» состоялся без них, и именно поэтому стал эффективным, и они там не нужны. Более того, если американцы или поляки или кто-то ещё войдёт в «нормандский формат», это уже будет не «нормандский формат». С какой Америкой там вести диалог? Вот с этой Америкой Трампа, которая абсолютно неадекватна», — сказал Юсин.

В свою очередь, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заметил, что России участие США в «нормандском формате» совершенно не нужно, так как «вчетвером договариваться легче, чем впятером».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в МИД РФ заявил ТАСС, что дискуссии о расширении «нормандского формата» переговоров по урегулированию конфликта на Украине не ведутся на дипломатическом уровне и что в Госдепе, как обычно, наверное, имели в виду дискуссии в соцсетях.

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