Брюссель, , 17:22 — REGNUM Представители стран-членов военного блока НАТО утвердили решение о признании космического пространства сферой операций Североатлантического альянса, сообщается в декларации, опубликованной 4 декабря на официальном сайте НАТО.

В декларации указано, что космос важен для безопасности, в космической области НАТО брошен вызов, и отвечать на него альянс будет «соблюдая международное право».

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления в Лондоне заявил, что космос будет использован для разведки и связи, но не для размещения там вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе Столтенберг заявил о намерении альянса признать космос сферой оперативной деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Саммит НАТО: евроатлантической безопасности угрожает «агрессивная Россия»