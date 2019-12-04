Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Государственные унитарные предприятия (ГУП), которые массово занимаются городским хозяйством в Петербурге, являются столь рудиментарным экономическим элементом, что используются сегодня, помимо России, только в странах Африки. Такое мнение с трибуны петербургского Заксобрания высказал депутат Александр Рассудов (фракция КПРФ).

Он затронул эту тему, выступая по поводу законопроекта об увековечивании имен выдающихся соотечественников в названиях ГУПов и НКО.

«Чтить память действительно уважаемых и заслуженных людей необходимо, но есть одна внутренняя претензия к законопроекту — относительно присвоения имен коммерческим организациям. Это такой же рудимент, каким является, с экономической точки зрения, унитарное предприятие как таковое. Больше, кроме, я не знаю, стран Африки и нас, таких предприятий нет нигде», — сказал Рассудов.

Он предложил ко второму чтению убрать из документа положение о ГУПах, оставив лишь некоммерческие организации. Тем более, отметил Рассудов, что коммерческие фирмы имеют обыкновение закрываться, банкротиться, а в случае петербургских ГУПов — еще и проводить непопулярную экономическую политику, что будет негативно отражаться на имени того заслуженного лица, в честь которого назовут учреждение.

«Стив Джобс умер — никому же не пришло в голову назвать Apple именем Стива Джобса. Если человек значим, важен и так далее, о нем будут помнить не потому, что его имя носят ГУП «Водоканал» или ГУП «ТЭК», — заключил Рассудов.

Заметим, к петербургским ГУПам многократно возникали претензии как у оппозиционных депутатов, так и у управления Федеральной антимонопольной службы. В начале ноября глава Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров встречался с вице-губернатором Евгением Елиным и обсуждал перспективы преобразования и ликвидации ГУПов.

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