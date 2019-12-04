Минск, , 16:05 — REGNUM «Нельзя растопыренными пальцами удерживать власть», — заявил 4 декабря Александр Лукашенко в ходе совещания с «активом Минской области».

Александр Лукашенко во время совещания с активом Минской области President.gov.by

«Цена этого мероприятия — останемся ли мы хозяевами на этом клочке земли», — заявил Лукашенко местной бюрократии.

По его словам, ей необходимо вести себя так, чтобы после оставления руководящих кресел «не было мучительно больно» и не «пожинать плоды, как у наших соседей». Он уточнил: «Чтобы в нас потом, как говорят в народе, палками не бросали и камнями не забрасывали».

В ходе совещания Лукашенко констатировал: проблема кадров является ключевой, острой и не решённой, хотя «за годы нашей независимости» сделано очень много. Тем не менее, признал он, ситуация в Минской области такова, что пятая часть поручений президента не выполнена, отмечено падение инвестиций, сокращение предприятий, нет порядка в школах. При этом множатся «долгострои» и неблагополучные семьи, усиливается технологическое отставание, и ситуация с зарплатами желает лучшего.

«Через полгода у нас главный экзамен, — напомнил Лукашенко о запланированном переизбрании себя на президентском посту. — Нас будут щупать со всех сторон — крепко будут щупать».

По его словам, «щупать» будут с самой неожиданной стороны. За этим намёком, с учётом других оговорок, некоторые присутствующие рассмотрели Россию.