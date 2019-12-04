Тбилиси, , 16:25 — REGNUM Расследование по делу о вооруженном конфликте в Южной Осетии в августе 2008 года обсудили во время встречи прокурор Гаагского Международного уголовного суда Фату Бенсуда и министр юстиции Грузии Теей Цулукиани. Об этом 4 декабря сообщил грузинский минюст на своей странице в соцсети Facebook.

«На встрече министр юстиции говорила о расследовании российско-грузинской войны и отметила, что население Грузии… ждет от расследования конкретных результатов, для исполнения правосудия», — говорится в заметке ведомства.

Также в сообщении отмечается, что Бенсуда заявила на встрече, что расследование по данному делу находится в «активной фазе» и результаты можно ожидать до конца 2020 года.

Стоит отметить, что осетино-грузинский конфликт власти Грузии и ряда западных стран называют «российско-грузинским» вопреки логике событий. В августе 2008 года грузинская армия напала на мирных жителей Южной Осетии и на российских миротворцев, которые находились в регионе на основании мандата ООН. Чтобы прекратить убийства осетин и остановить конфликт, армия РФ провела операцию «Принуждение Грузии к миру». После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Еврокомиссия в итоге признала действия Грузии агрессией.