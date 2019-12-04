Москва, , 15:28 — REGNUM Для борцов за украинскую самостийность свойственно связывать свои надежды с внешними силами, враждебными России, в частности, имеется ввиду НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова.

«Мазепа надеялся на шведов, Орлик на французов, Скоропадский на немцев, Бандера на Гитлера. Надежды эти обычно не сбываются.

И не только потому, что России в итоге удаётся отбиться, но и потому, что кроме России никто не изъявляет готовности жертвовать хоть чем-то ради украинских интересов, так что даже временно овладев этой территорией, никто не торопится отдавать её во власть местной обслуге.

Собственно, сейчас ситуация та же. Американцы поддерживают в крымском вопросе украинскую позицию не ради украинцев или каких-то общечеловеческих ценностей, а для давления на Россию.

То есть президент Украины Владимир Зеленский путает цели и средства. Если бы США имели возможность вступить в конфликт с Россией по-настоящему, повод бы они придумали. Но пока у Америки для этого недостаточно сил», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сценарии возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины при помощи США и НАТО назвал невероятными член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

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