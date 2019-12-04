Киев, , 14:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы до конца текущего года провести в Донбассе большой обмен удерживаемыми лицами. Об этом он сообщил 4 декабря на брифинге по итогам с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

«Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена», — заявил Зеленский.

Также он отметил, что хотел бы, чтобы Новый год украинские граждане встречали со своими семьями на Украине.

Кроме этого, он рассказал, что готов к обсуждению вопроса о выборах на Донбассе во время саммита в «нормандском формате».

«Я уверен, что мы будем поднимать вопрос о возможности проведения местных выборов», — подчеркнул украинский президент.

Помимо этого, Зеленский указал, что он рассчитывает во время нового «нормандского саммита» договориться о сроках урегулирования на Донбассе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары.