Киев, , 13:41 — REGNUM Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров — до 31 декабря 2020 года — как ответ на аналогичные действия РФ», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае правительство Украины решило ввести новые экономические санкции против России.

Ограничения касаются товаров, которые на Украине либо полностью производятся, либо могут быть заменены альтернативными поставками. Речь идёт об отдельных группах промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции и транспортных средств. В частности, в списке фигурируют цемент и фанера.