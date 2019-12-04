Ставрополь, , 12:59 — REGNUM Кураторы появятся у каждого строящегося на Ставрополье крупного объекта. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором края Владимиром Владимировым доложил недавно назначенный министр строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.

«За каждой территорией и каждым крупным объектом закреплено персональное кураторство. Такой практики раньше в минстрое края не существовало», — цитирует Савченко пресс-служба главы Ставрополья.

Кураторов назначают из числа заместителей министра строительства региона. Каждый из них будет нести персональную ответственность за соблюдение сроков работ и качество строительства.

Кроме того, как отметил Савченко, планируется введение единого типового контракта на строительно-монтажные работы с утверждением помесячного графика их проведения. Это, по словам министра, позволит своевременно выявлять риски невыполнения обязательств подрядчиками и принимать к ним меры, вплоть до внесения в реестр недобросовестных.

Читайте также: Главный архивный центр Юга России построят на Ставрополье