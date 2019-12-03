Ставрополь, , 15:10 — REGNUM Крупнейший на Юге России архивный центр планируется создать на Ставрополье. Он расположится на площади около 2 га и будет обслуживать 15 субъектов РФ, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что в настоящее время Федеральное архивное агентство проводит работу по выбору территорий для размещения окружных филиалов Государственного архива России. Один из них планируется разместить в городе Ставрополе. Ожидается, что в этом центре будут храниться документы федеральных органов и учреждений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

«Мы заинтересованы в размещении на территории Ставрополья такого объекта. Городу и краю это даст 260 рабочих мест, новые налоговые поступления», — сказал в ходе рабочего совещания в правительстве региона губернатор края Владимир Владимиров.

Проект предполагает строительство на площади до 2 га двух корпусов — административного и самого хранилища объемом 5 млн единиц хранения. Вопросы размещения объекта проработают власти краевого центра.