Тбилиси, , 12:45 — REGNUM Полиция грузинского города Зугдиди расследует погром в офисе партии «Единое национальное движение» (ЕДН), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом Первому каналу Грузинского телевидения 4 декабря рассказал заместитель главы Зугдидского управления полиции Леван Квирквелия.

Представитель правоохранителей заявил, что по данному случаю возбуждено уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества. Он также сообщил, что место происшествие осмотрели криминалисты.

«Если следственные действия выявят чью-либо вину, будут приняты соответствующие меры», — сказал Квирквелия.

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря у офиса ЕДН в Зугдиди собралась группа людей, которая стала кидать в здание костыли и веники. В ходе акции были разбиты стеклянные двери. Местные СМИ отметили, что погром длился около часа, а полиция прибыла на место после окончания акции. Никто не был задержан.