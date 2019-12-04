Тбилиси, , 12:23 — REGNUM Общественное телевидение Аджарской автономной республики обращается к правительству Грузии и правящей партии «Грузинская мечта» и просит их не вмешиваться в редакционную политику телекомпании. Соответствующее заявление коллектив журналистов телекомпании сделал на акции у здания телевидения в Батуми 4 декабря. Видеозапись акции ее организаторы разместили в соцсети Facebook.

По словам авторов заявления, негативные процессы в телекомпании начались 7 месяцев назад, после того, как избранные по квоте правящей партии члены попечительского совета Аджарского телевидения вначале объявили импичмент и отстранили от должности бывшего директора телеканала Натию Капанадзе, а затем поддержали кандидатуру нынешнего директора Георгия Кохреидзе.

Журналисты утверждают, что новый директор не выполнил данного им при назначении обещания не вмешиваться в редакционную политику телекомпании и не только активно вмешивается в нее, но и занимается шантажированием, запугиванием журналистов, слежкой за ними и нападками на них.

Подписавшие заявление журналисты информационной службы телекомпании требуют, чтобы директор прекратил вмешательство в редакционную политику телевидения, а тех, кто поддержал его кандидатуру, призывают разделить ответственность за происходящие на Аджарском телевидении негативные процессы.