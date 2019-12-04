Тбилиси, 4 декабря 2019, 12:15 — REGNUM
Грузия уже действует как член НАТО и активно готовится к тому дню, когда будет принято политическое решение по этому вопросу, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в Лондоне. По информации МИД Грузии, Залкалиани выступил с речью на проходившей в рамках саммита НАТО в Лондоне 3 декабря встрече по теме «NATO Engages: Innovating the Alliance», которая была посвящена вопросам безопасности стран Балтийского и Черноморского бассейнов.
Министр подчеркнул, что Грузия — уже успешный аспиратн НАТО, который имеет все практические инструменты для вступления в альянс.
Он заверил слушателей, что правительство Грузии делает все, чтобы быть готовой к моменту, когда настанет время вступления в альянс.