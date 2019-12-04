Тбилиси, , 12:15 — REGNUM

Грузия уже действует как член НАТО и активно готовится к тому дню, когда будет принято политическое решение по этому вопросу, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в Лондоне. По информации МИД Грузии, Залкалиани выступил с речью на проходившей в рамках саммита НАТО в Лондоне 3 декабря встрече по теме «NATO Engages: Innovating the Alliance», которая была посвящена вопросам безопасности стран Балтийского и Черноморского бассейнов.

Министр подчеркнул, что Грузия — уже успешный аспиратн НАТО, который имеет все практические инструменты для вступления в альянс.

«В решении Бухарестского саммита ясно написано, что Грузия станет членом альянса. После этого прошло много саммитов, и во всех документах и декларациях повторяется поддержка членства Грузии в НАТО. Мы осознаем существующую сегодня ситуацию. Хотя эффективно осуществляем все практические инструменты, которые доведут нас до членства. Грузия уже действует как член альянса. Мы осознаем существующую ситуацию и то, что пока еще не принято политическое решение», — заявил Залкалиани.

Он заверил слушателей, что правительство Грузии делает все, чтобы быть готовой к моменту, когда настанет время вступления в альянс.