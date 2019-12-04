Минск, , 12:04 — REGNUM На массовых мероприятиях в Белоруссии законно демонстрировать плакаты и транспаранты с надписями русофобского характера. Об этом говорится в официальных ответах из Генпрокуратуры, а также других белорусских ведомств и министерств на соответствующие обращения возмущённой общественности.

Генеральному прокурору Белоруссии Александру Конюку в начале ноября поступили обращения, в которых граждане выказывали обеспокоенность русофобской направленностью акции, проведённой 3 ноября представителями прозападной оппозиции. Тогда с санкции Мингорисполкома «Консервативно-христианская партия Белорусского народного фронта» (КХП-БНФ) провела шествие и митинг под предолгом дня поминовения предков «Дзяды».

Акция широко освещалась в националистической прессе, в том числе зарубежной, произвела заметный резонанс в социальных сетях. Внимание граждан привлекли агитационно-пропагандистские материалы участников шествия и последовавшего за ним митинга.

Конюка просили провести проверку по фактам действий русофобов, подпадающих под квалификацию статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») и закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Один из заявителей обратил внимание: организаторами было заявлено проведение шествия и митинга по случаю дня поминовения предков «Дзяды», однако содержание плакатов и транспарантов политического содержания указывало на несоответствие заявленным целям и методам проведения массового мероприятия.

«Отдельными участниками данного мероприятия использовались плакаты, содержание которых нельзя оценить иначе как разжигание вражды и розни между народами, клевету в отношении союзнических отношений Республики Беларусь и Российской Федерации, политики, проводимой лидерами Союзного государства, — информировали генпрокурора. — К данным плакатам и транспарантам, безусловно, относятся «РАСЕЯ — ГЭТА …», который содержит ложную и клеветническую информацию, направленную на разжигание расовой и национальной вражды между братскими русским и белорусским народами.

К тому же разряду относится и плакат «Не пускайце звера у хату», на котором дегуманизация России преподнесена в аллегорической форме — когти хищного животного. Данные плакат и транспарант служат целям формирования заведомо ложного негативного представления о России, политике ее руководства как источнике опасности для РБ и ее граждан».

На основании изложенных фактов, а также с учётом наличия фотографий и видеоматериалов с мероприятия (включая материалы СМИ и спецслужб), от генпрокурора добивались должного правового реагирования. Конюка просили «принять меры по установлению лиц, причастных к изготовлению и публичной демонстрации данных материалов, и привлечь их к ответственности по ст. 130 УК РБ».

Также была заявлена просьба «назначить экспертизу по оценке агитационно-пропагандистских плакатов и транспарантов, а также иных материалов и устных выступлений, зафиксированных на акции 03.11.2019 года на предмет содержания признаков преступления, предусмотренного ст. 130 УК РБ».

Прокурор Первомайского района г. Минска старший советник юстиции Виктор Проневич обратился в местную милицию. Временно исполняющий обязанности начальника управления внутренних дел Первомайского района Минска подполковник милиции Андрей Бакач отчитался прокурору района: по итогам проведённой проверки оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было оформлено 27 ноября. Его подписали не только Бакач, но и его подчинённые — старший инспектор ООПП МОБ майор милиции И. И. Квачан и замначальника ООП МОБ подполковник милиции А. В. Скуратович.

«С целью установления лиц, принимавших участие 03.11.2019 в акции 110 случаю дня поминовения предков «Дзяды» и державших в руках плакаты «РАСЕЯ — ГЭТА …», а также «Не пускайце звера у хату», осуществлялся комплекс мероприятий на установление указанных лиц, однако в ходе проведенных мероприятий, установить последних не представилось возможным», — сказано в «отказном» постановлении (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Милиционеры также отметили: «Учитывая, что в действиях неустановленных лиц, отсутствует серьезная угроза для человечества как такового, а также между народного мира и безопасности, а также отсутствуют призывы разжигания расовой, национальной, религиозной вражды или розни, в действиях неустановленных лиц, признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 130 УК Республики Беларусь отсутствуют».