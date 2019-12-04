Тбилиси, , 09:32 — REGNUM В ходе массовой акции в грузинском городе Зугуди 3 декабря был атакован офис партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

По данным журналистов, акцию проводили сторонники правящей партии «Грузинская мечта» и сотрудники местных органов местного самоуправления. Они пришли с плакатами «Нет националам! Нет злу!» и «Не допустим!».

Сообщается, что активисты перешли к погрому, который продолжался около часа. Они скандировали, что не допустят возвращения ЕНД во власть и кидали в офис костыли и веники. В ходе акции были разбиты стеклянные двери здания.

Отмечается, что полиция никого не задержала. Представители ЕНД все это время находились в офисе. Они вызвали полицию, но та приехала не сразу.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре после провала парламентского голосования по изменениям законодательной системы Грузии начало нарастать противостояние между объединением оппозиционных партий и партии власти. Обе силы выводят на улицы своих сторонников.