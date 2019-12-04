Берлин, , 09:22 — REGNUM Прокуратура Германии намеревается передать дело об убийстве грузинского гражданина в Берлине федеральному прокурору по делам безопасности из-за предположения, что к этому «причастна Россия». Об этом 4 декабря сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, германская прокуратура уже определила подозреваемого в этом уголовном деле, который может быть «связан» с российским правительством.

Помимо этого, указывается, что дело может быть передано федеральному прокурору уже 4 декабря и что из-за него немецкое правительство может быть вынуждено к введению антироссийских санкций в дипломатической или иной сфере, причем они могут стать угрозой для экономического сотрудничества России и Германии.

Отметим, грузинский полевой командир чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа текущего года. К нему на улице подъехал человек на велосипеде, который сделал несколько выстрелов ему в спину. По подозрению в данном убийстве был арестован гражданин России.