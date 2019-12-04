Амстердам, , 08:49 — REGNUM Большинство в нижней палате голландского парламенте 3 декабря проголосовало за предложение, согласно которому в наблюдательных советах ста главных компаний, прошедших листинг на бирже, не менее 30% мест должны быть отданы женщинам.

Партии Демократы 66 и Социалистическая партия внесли предложение узаконить рекомендацию Социально-Экономического Совета (экономический консультативный совет при правительстве страны), в котором шла речь о диверсификации состава руководства компаний. В СЭС считают, что равноправное разделение между мужчинами и женщинами и пропорциональное представительство этнических меньшинств должно стать нормой.

На прошлой неделе на голосование должно было быть вынесено предложение партий Христианско-демократический призыв и Демократы 66, однако Социалистическая партия поставила дополнительная условия. Поскольку правящая коалиция разделена по этому вопросу, для получения большинства пришлось пойти навстречу социалистам. Поэтому на прошлой неделе нижняя палата проголосовала за предложение, в котором призывается к равноправию для всех женщин, которые хотят и могут работать.

В рекомендациях СЭС говорится о желательности большого числа женщин не только в наблюдательных советах, но и в правлениях компаний. Компании призываются к составлению конкретных планов по осуществлению этой задачи.

О желательности увеличения числа женщин в руководстве компаний говорится по крайней мере с 2013 г. Однако предложения о фиксировании женской квоты до сих пор натыкались на жёсткое сопротивление ряда партий.