Тбилиси, , 08:38 — REGNUM Один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава призвал партию власти «Грузинская мечта» провести на «справедливые» выборы. Свое обращение он сделал перед журналистами 3 декабря, сообщает телеканал «Prime Time».

«Давайте проведем справедливые выборы, пусть решает народ, кого выбрать. До каких пор вы будете прикрываться полицией?», — сказал Угулава.

Он также обвинил грузинского олигарха Бидзину Иванишвили в том, что тот якобы «украл» у народа выборы.

Как передавало ИА REGNUM, новая волна протестов в Грузии началась в ноябре после того, как законопроект о переходе на пропорциональные парламентские выборы провалился на голосовании в парламенте. Его не поддержала партия власти Иванишвили «Грузинская мечта». Протестующие начали перекрывать дороги и блокировать государственные учреждения. Действия полиции, которая применила водометы и спецсредства, расценили, как чрезмерно жестокие.