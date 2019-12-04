Гавана, , 05:20 — REGNUM Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья охарактеризвал как незаконные и «гангстерские» ограничительные меры США по отношению к танкерам государственной нефтедобывающей корпорации Республики Венесуэла Petroleos de Venezuela (PDVSA), осуществляющих поставки топлива на Кубу. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Паррилья заявил, что МИД Кубы осуждает очередные «незаконные и неконвенционные действия» американской стороны, которые, по мнению кубинского дипломата, направлены на блокаду поставок нефти на Кубу.

Глава кубинского внешнеполитического ведомства назвал такую практику в отношении законной торговли «гангстерской практикой угроз и наказаний». «Куба продолжит бороться», — заявил Паррилья.

3 декабря Вашингтон расширил список санкций против Боливарианской Республики, добавив в него шесть танкеров PDVSA, которые, по утверждению США, поставляли нефть из Венесуэлы на Кубу в обход американских ограничительных мер. Помещение в этот список влечёт за собой заморозку активов в Америке и запрет для граждан или компаний США вести дела с его фигурантами.

С сентября 2019 года происходят перебои поставок на Кубу нефтепродуктов, что серьёзно отразилось на экономике республики. Множество маршрутов общественного транспорта были сокращены. Кубинское руководство заявляет, что такая ситуация — результат «усиления агрессивных действий США против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа».