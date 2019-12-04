Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 3 декабря приняла законопроект, обязывающий Белый дом рассмотреть возможность введения санкций в рамках «Глобального закона Магнитского» против КНР из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая, согласно сведениям из трансляции заседания, которая велась на сайте Конгресса.

Также озабоченные соблюдением прав человека в СУАР американские законодатели обязали американское правительство изучить вариант возможного введения запрета на экспорт товаров и услуг компаний США официальным представителям властей КНР, действующим в СУАР.

Конгрессмены потребовали от президента США Дональда Трампа осудить действия КНР по отношению к уйгурам, а председателя Си Цзиньпина призвали закрыть исправительные лагеря, в которых якобы могут незаконно пребывать до 1 млн представителей уйгурского этнического меньшинства.

В сентябре законопроект был одобрен в Сенате, сейчас он отправится на подпись президенту США, который теоретически может наложить на него вето.