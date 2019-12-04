Москва, , 01:09 — REGNUM Сценарии возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины при помощи США и НАТО назвал невероятными член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«В Киеве хотят с помощью США вернуть Крым, а с помощью НАТО вернуть Донбасс. Возможно ли такое? Правильный ответ — нет. США не помогут Украине вернуть Крым — нет ни сил, ни желания. И НАТО не поможет вернуть Донбасс — альянс даже пытаться не будет. Все это — киевские фантазии», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко на саммите НАТО в Лондоне заявил, что Киев якобы защищает восточный фланг НАТО, хоть Украину об этом никто и не просил. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столнтенберг заявил, что вопрос приема Украины и Грузии в НАТО не имеет временных рамок, однако пообещал Киеву и Тбилиси членство в альянсе.

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