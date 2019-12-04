Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов развенчивает вклад советского народа в разгром фашистской Германии. Об этом заявил в Екатеринбурге доктор исторических наук, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Историк раскритиковал выступление Венедиктов в екатеринбургском «Ельцин-центре», где журналист обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

«Надо не по хвостам бить, а выявлять причины того или иного явления. К сожалению, Венедиктов ушел от объективного анализа тех обстоятельств, которые вынуждали Сталина и советское руководство пойти на подписание пакта Молотова-Риббентропа. Конечно, в моральном плане договор был не без издержек, но это позволило Советскому Союзу, что бы ни говорил Венедиктов, получить передышку на то, чтобы подготовиться лучше, чем в 1939 году.

Представлять, что это Сталин предоставил немцам возможность нарастить свою мощь — это, конечно, хитрый ход, но отрицать то, что за эти годы Советский Союз увеличил свою боеспособность — это просто не научно и глубоко по-дилетантски, поэтому я считаю, что внедрение таких мыслей развенчивает с самого начала вклад нашего народа в войну и в Победу. Он же о победе ничего не сказал, но мог бы сказать, что, несмотря на дипломатические и политические сложности, Советский Союз выиграл в этой войне», — сказал Кошкин.

Венедиктов ни слова не упомянул о том, что пакт помог СССР уменьшить вероятность японского нападения на советский Дальний Восток, добавил историк.

«Поэтому я считаю, что выступление господина Венедиктова одностороннее. Он ангажирован на то, чтобы, как он говорит, «посеять сомнение». Но, объективно, он посеял сомнение в нашей Победе, в нашем подвиге нашего народа. Ну что ж, это его выбор.

Идея, что пакт являлся, якобы, спусковым крючком Второй мировой войны — это просто напросто глупость. В плане «Вайс» было указано, что в случае войны Германия не опасается вступления Советского Союза. В директивах было записано «вмешательство России, если бы она была на это способна (тогда считали, что мы не способны помочь Польше), по всей вероятность не поможет Польше». То есть, они вступали в войну и подписывали пакт не для того, чтобы огородить себя от участия в этой войне, а чтобы самим фактом существования этого пакта не позволить объединить силы, как потом это и произошло, Советского Союза, Великобритании, Франции, а в последствии и Соединенных Штатов Америки», — выразил своё мнение обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Венедиктов заявил о вине СССР в развязывании Второй мировой войны. Об ответственности Советского Союза, убеждён журналист, знает «весь мир».

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