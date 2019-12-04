Вашингтон, , 00:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что доклад демократов в Конгрессе по импичменту президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу вообще не содержит никаких доказательств неправомерных действий американского лидера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня демократы в Конгрессе распространили доклад по итогам расследования в рамках импичмента Трампу. В докладе аж 300 страниц, но его авторы говорят, что вопросов без ответов осталось еще слишком много и расследование против Трампа надо продолжить.

«По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа. Этот отчет отражает не что иное, как их разочарования», — сказано в комментарии Гришэм.

Стоит отметить, что ранее Трамп уже заявлял президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением фактически закрыл дело об импичменте, сказав, что в телефонном разговоре с президентом США две темы: помощь Украине и расследование против сына Джо Байдена — связаны не были. А демократы упируют именно на то, что Трамп якобы требовал от Зеленского начать расследование в обмен на предоставление помощи.