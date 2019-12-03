Вашингтон, , 23:55 — REGNUM США планируют поставить Украине дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, заявил 3 декабря помощник госсекретаря по международной безопасности Кристофер Форд в комитете сената.

По его словам, новая партия оружия дополнит различную военную помощь США Украине, общий объём которой с 2014 года достиг $1,6 млрд.

Об этом Форд также проинформировал сенат США.

Каким образом такая «помощь» может повлиять на украинскую ситуацию, помощник госсекретаря пояснять не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон уже поставил Киеву 47 пусковых установок и 360 ракет ПТРК Javelin.

Позднее выяснилось, что часть из них с истекшим сроком эксплуатации. Более того, через некоторое время Вашингтон приказал вывезти «украинские» ПТРК Javelin на хранение в Польшу.

До боевого применения этих комплексов, которые в украинских СМИ описывались как «чудо-оружие», дело так и не дошло.

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