Москва, , 22:48 — REGNUM Посольство США ответило на заявление Министерства иностранных дел России о том, что все жалобы содержащегося в российской тюрьме американского шпиона Пола Уилана на свое здоровье являются симуляциями. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 3 декабря, в официальном твиттер-аккаунте посольства США в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД РФ сегодня сделал заявление о том, что американский шпион Пол Уилан симулирует заболевания и никакой реальной угрозы его жизни нет. Всё это на Смоленской площади назвали провокационной линией защиты американского шпиона, который был взят с поличным в Москве при проведении шпионской акции.

Но посольство США считает, что заявление МИД РФ является «фактически неверным».

«Это заявление МИДa фактически неверно. Мы хотели бы внести ясность», — сказано в заявлении посольства США в России.

Далее утверждается, что Уилан якобы не был взят с поличным при совершении шпионской акции, так как никаких доказательств этого американская сторона не получила. Кроме того, посольство утверждает, что Уилан не знает русского языка и не может получать перевода необходимых ему документов.

Более того, по информации американской дипмиссии, состояние Уилана якобы ухудшается, и США многократно просили провести независимый медицинский осмотр.

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