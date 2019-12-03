Нью-Йорк, США, , 22:05 — REGNUM США до сих пор недоплатили в бюджет ООН $491 млн, заявил 3 декабря на брифинге официальный представитель генсека Организации Обьединённых Наций Стефан Дюжаррик.

По его словам, 25 ноября Вашингтон сократил свой долг на $300 млн, однако до сих пор не рассчитался с ООН до конца.

Ранее, в октябре текущего года, помощник генсека ООН Чандру Раманатан сообщил журналистам, что США должны $674 млн за 2019 год и ещё $381 млн недоплатили за предыдущие годы.

Кроме США, взносы в ООН за 2019 год не внесли ещё 49 государств, что вынудило организацию сократить некоторые виды своей деятельности, а штаб-квартира ООН в Нью-Йорке была переведена в экономный режим функционирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент самыми крупными должниками ООН остаются Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Иран, Израиль, Мексика и США. На их долю приходится 97% общей задолженности в бюджет ООН.

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