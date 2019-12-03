Лондон, , 22:00 — REGNUM Положительную оценку четырёхсторонней встрече по Сирии 3 декабря в Лондоне дал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV.

Комментируя итоги переговоров, в которых, помимо Эрдогана, участвовали его французский коллега Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон, а также федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, глава Турции сказал, что всё прошло «весьма хорошо».

Напомним, 22 октября в Сирии завершилась турецкая операция «Источник мира», начатая два месяца назад. Сейчас на севере страны совместно с российскими военными ведётся патрулирование территорий, которые должны были освободить курды.

Лондон, Берлин, Париж, а также Мадрид и Стокгольм, осудившие действия Анкары в Сирии, заморозили поставки вооружения в Турцию.

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