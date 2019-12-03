Вашингтон, , 20:52 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о расширении санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает 3 декабря пресс-служба министерства финансов США.

В санкционный список включены шесть нефтяных танкеров, принадлежащих венесуэльской государственной корпорации Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Как уточняется, новые ограничительные меры направлены на «противодействие механизмам поставок нефти кубинскому режиму в обмен на предоставление защиты и разведывательных данных, что является одним из каналов поддержки незаконного режима Николаса Мадуро».

Напомним, неделей ранее Соединённые Штаты ввели санкции против кубинской компании Corporacion Panamericana в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы.

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