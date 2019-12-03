Москва, , 20:36 — REGNUM Звучащие из Вашингтона обвинения в адрес Москвы с вязи с делом американского шпиона Пола Уилана — попытка очернить образ России, сообщили 3 декабря в пресс-службе МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Соединённые Штаты продолжают кампанию по дискредитации России, используя дело задержанного год назад в РФ подозреваемого в шпионаже Уилана, который якобы безвинно томится в российской тюрьме.

Эти обвинения безосновательны, и власти США прекрасно об этом знают — как и то, что никто Уилана в следственном изоляторе не истязал. Напротив, отметили в МИД РФ, американцу предоставляется квалифицированная помощь врачей.

«Так что здоровью Пола Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Уилан был задержан в российской столице 29 декабря 2018 г. при осуществлении разведывательной операции. Российские спецслужбы обвиняют его в шпионаже в пользу США. Проведено расследование, и сейчас Уилан знакомится с материалами уголовного дела.

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