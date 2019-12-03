Екатеринбург, , 20:23 — REGNUM Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов предложил дать губернаторам права по увольнению глав муниципалитетов, если руководители были выбраны местной думой или населением. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам чиновника, благодаря новым полномочиям частично исчезнут проблемы с исполнением президентских указов в регионах.

«Если внести поправки, что губернатор по трем-четырем критериям может менять главу, будет понятная система управления, четкая вертикаль власти», — уверен Цуканов.

В последние годы, посетовал полпред, компетентность муниципальных служащих снизилась, что ухудшает выполняемость национальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николай Цуканов призвал подумать над возвращением прямых выборов глав муниципалитетов. Чиновник отметил, что система выборов таких руководителей вызывает споры и разногласия.

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