Лондон, , 19:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Западу следует вести стратегический диалог с Российской Федерацией для обеспечения стабильности в Европе. Об этом Макрон заявил сегодня, 3 декабря, на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон прямо сказал, что у него нет никаких иллюзий относительно России, но без нее стабильность и мир в Европе невозможны.

«Но я считаю, что если мы хотим, с одной стороны, стабильности в Европе, с другой стороны, уменьшения конфликтов, необходимо инициировать стратегический диалог с Россией. Надо это делать без наивности», — сказал Макрон.

Стоит отметить, что Макрон постоянно говорит о необходимости выстраивания диалога с Россией для безопасности и стабильности Европы.