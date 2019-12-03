Лондон, , 19:20 — REGNUM Идею создания нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности высказал 3 декабря на саммите НАТО французский президент Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с коллегой из США Дональдом Трампом.

Комментируя глобальную ситуацию с ядерным оружием, французский лидер отметил, что после прекращения действия договора РСМД отношения с Россией меняются. Теперь «нужен новый фундамент безопасности».

Он предложил, если будет создан новый договор, аналогичный РСМД, учитывать мнение стран ЕС. Европейские страны, отметил Макрон, тоже хотят участвовать в договоре.

Напомним, Трамп заявил, что собирается заключить с Россией ядерную сделку, а затем включить в неё и Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп о планах по ядерной сделке: сначала с Россией, потом – с Китаем