Лондон, , 19:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп надеется на прогресс в переговорах «нормандской четверки» по поводу военного конфликта на востоке Украины.

Об этом Трамп заявил 3 декабря на пресс-конференции в Лондоне.

Стоит отметить, что президент США назвал готовящиеся в Париже четырёхсторонние переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины переговорами Москвы и Киева.

«Я считаю, что готовящиеся переговоры между Россией и Украиной — очень важны. Есть шанс на очень большой прогресс», — сказал Трамп.

По его словам, на будущей встрече очень важно добиться мира.

«Потому что конфликт длится уже слишком долго», — добавил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча «нормандской четверки» пройдёт в Париже 9 декабря. Напомним, «нормандский формат», в котором Россия, Германия и Франция выступают гарантами выполнения Минских договорённостей, подписанных Украиной и представителями народных республик Донбасса, обсуждает реализацию пунктов этих соглашений, а также возникающие при этом проблемы.

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