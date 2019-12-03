Брюссель, , 17:26 — REGNUM Североатлантический альянс должен обеспечить свое военное присутствие в Арктике, где Россия и Китай уже укрепляют свои позиции, заявил 3 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг в Лондоне на конференции NATO Engages.

По его словам, значение Арктики растёт очень быстро из-за таяния льдов и изменений в географии.

Столтенберг отметил значение Арктики как нового района торговых морских путей между Европой и Азией и призвал страны-члены НАТО вкладываться в создание судов ледового класса, полярной авиации и средств разведки.

В то же время, заявил Столтенберг, в арктическом регионе нельзя допускать роста напряжённости.

Как сообщало ИА REGNUM, Йенс Столтенберг в августе 2019 года уже заявлял о необходимости повышать активность НАТО в противодействии планам Китая в Арктике и в киберпространстве.

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