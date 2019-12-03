Москва, , 16:46 — REGNUM Военно-техническое сотрудничество между Россией и Турцией продолжается, однако на сегодняшний день отсутствует конкретика по поставкам комплексов С-400 для турецкой стороны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никакой конкретики сказать нельзя, но как таковое военно-техническое сотрудничество имеет место и продолжается», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию с визитом. В начале ноября 2019 года Дмитрий Песков заявил о том, что точных планов по визиту турецкого лидера в РФ нет.