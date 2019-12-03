Сочи, Краснодарский край, , 16:33 — REGNUM Расширение НАТО создаёт одну из потенциальных угроз безопасности России. Как передаёт корреспондент, об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин перед началом совещания по вопросам развития ВМФ в Сочи.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — заявил Путин.

Несмотря на то, что давно нет ни Советского Союза, ни тем более Варшавского договора, НАТО не только сохраняется, но и постоянно расширяется.

«В момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29, а совокупные военные расходы стран альянса — более чем 70% общемирового объема военных расходов», — отметил президент.

Путин отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений. «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин открыл в Сочи цикл совещаний, посвященных военной тематике. 3 декабря в резиденции президента «Бочаров ручей» состоится второе совещание по вопросам развития ВМФ.