Белград, , 16:19 — REGNUM Сербия не хочет становиться членом Североатлантического альянса. Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Мы не желаем стать членами альянса, этого не хочет и подавляющее большинство наших граждан», — сказал Дачич.

По его словам, на данный момент и Сербия, и НАТО довольны состоянием своих отношений и не планируют переводить его в более высокое и тесное русло. Министр напомнил о том, что Сербия по-прежнему придерживается идеи военного нейтралитета и нежелания вступать в какое-либо военное объединение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал стремление Сербии стать членом Евросоюза.

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